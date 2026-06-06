La guida ai film Marilyn 100 L’intramontabile
Un film diretto da Billy Wilder, considerato uno dei più riusciti grazie al suo tocco speciale, celebra Marilyn Monroe a cento anni dalla nascita. La pellicola è tra le più note interpretazioni dell’attrice, che ha lasciato un segno indelebile nel cinema. La data di uscita e la produzione sono state oggetto di analisi nel settore cinematografico. La pellicola è stata distribuita in diverse sale e ha ricevuto recensioni positive.
Marilyn 100, come festeggiare la più grande diva del cinema a cento anni dalla nascita: ecco uno dei suoi film più riusciti grazie al tocco magico di Billy Wilder. Al Pecci A qualcuno piace caldo, oltre alla mitica Marilyn Monroe nel ruolo di Zucchero Kandinsky, nel cast due attori straordinari persino en travesti: Tony Curtis e Jack Lemmon, perfetti nei ruoli di Josephine e Daphne, ovvero due modesti musicisti scampati per miracolo al massacro di San Valentino a Chicago nel 1929, ai tempi del proibizionismo. Per salvarsi la pelle Curtis & Lemmon saranno costretti ad indossarne un’altra, quella appunto di una sassofonista e di una contrabbassista, ed infilarsi in una orchestra di donne in partenza per la Florida. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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