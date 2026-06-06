La guida ai film Marilyn 100 L’intramontabile

Notizia in breve

Un film diretto da Billy Wilder, considerato uno dei più riusciti grazie al suo tocco speciale, celebra Marilyn Monroe a cento anni dalla nascita. La pellicola è tra le più note interpretazioni dell’attrice, che ha lasciato un segno indelebile nel cinema. La data di uscita e la produzione sono state oggetto di analisi nel settore cinematografico. La pellicola è stata distribuita in diverse sale e ha ricevuto recensioni positive.