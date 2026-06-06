la frode delle auto di lusso arresti e maxi sequestri inchiesta partita da prato

Sono stati sequestrati 61 veicoli di lusso e più di 6 milioni di euro tra conti bancari durante un’operazione contro un’associazione criminale coinvolta in una frode fiscale sull’Iva legata all’importazione di auto di alta gamma dalla Germania. L’indagine, partita da Prato, ha portato anche all’arresto di alcuni componenti dell’organizzazione. Le autorità hanno smantellato un sistema illecito che avrebbe generato ingenti guadagni attraverso pratiche fiscali fraudolente.

E’ stata smantellata un’associazione criminale dedita a una maxi frode sull’Iva nell’importazione di autovetture di lusso dalla Germania e sono stati sequestrati beni, tra cui 61 veicoli, e conti per oltre 6 milioni di euro. Sotto il coordinamento degli uffici della procura europea (Eppo) di Bologna, Torino e Palermo, i finanzieri del comando provinciale di Prato hanno dato esecuzione a una serie di provvedimenti emessi dal tribunale di Civitavecchia. E’ stata disposta l’applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti di sette persone (2 arresti domiciliari, 2 obblighi di dimora, 1 obbligo di presentazione alla pg e 2 interdizioni all’esercizio di cariche direttive presso società ed altri enti giuridici) e 6 società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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2026-06-05 PRATO - FRODE AUTO DI LUSSO, ARRESTI E SEQUESTRI PER 6 MILIONI

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