La festa per i 212 anni dell’Arma Aumentano i reati fra i giovani | Preoccupa la violenza in crescita
Durante le celebrazioni per i 212 anni dell’Arma, sono stati evidenziati un aumento dei reati tra i giovani e una crescita della violenza. In Toscana, si è osservata una tendenza generale di giovani che si espongono a situazioni rischiose senza adeguati filtri educativi. La situazione preoccupa le forze dell’ordine, che segnalano un incremento di comportamenti violenti tra i più giovani.
"In Toscana, come un pò ovunque sul territorio nazionale registriamo questa tendenza dei giovani a ‘crescere troppo in fretta’ e purtroppo accedono senza troppi filtri a una serie di situazioni che non sempre sono educative. Pertanto, indirettamente, i giovani sono portati anche a delinquere un po’ di più, peraltro con forme sempre più violente", altro aspetto "che ci dà preoccupazione". Lo ha detto a Firenze, a margine di un’iniziativa per le celebrazioni del 212° anniversario dell’Arma, il generale di brigata Pierluigi Solazzo, attuale comandante della Legione Toscana dei carabinieri, conversando coi cronisti alla Scuola Marescialli e Brigadieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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