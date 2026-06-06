La Festa del Santo a Camposampiero

Da padovaoggi.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Camposampiero, la Festa del Santo si svolge su due weekend, portando in piazza bancarelle di cibo tradizionale, musica e attività per tutte le età. Le strade si riempiono di persone che partecipano alle celebrazioni religiose e alle iniziative organizzate nel centro storico. Le bancarelle offrono specialità locali, mentre le processioni religiose attraversano le vie principali della città. La manifestazione si ripete annualmente, attirando visitatori da diverse zone.

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Torna la Festa del Santo a Camposampiero: due weekend di tradizione e buon cibo Giugno porta con sé il profumo dell'estate e la voglia di stare insieme. A Camposampiero è tutto pronto per la Festa del Santo, un appuntamento storico che quest'anno torna a far battere il cuore della comunità nei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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