Durante la festa dei carabinieri, si è evidenziato che sono stati perseguiti circa 13.942 reati nel territorio. La collaborazione tra le istituzioni statali viene sottolineata come fondamentale per garantire sicurezza e ordine pubblico. L’evento ha messo in luce il ruolo delle forze dell’ordine nel presidio territoriale, con un focus sulla lotta alla criminalità e sulla tutela delle comunità locali.

"La sinergia istituzionale caratterizza l’azione delle istituzioni statali nella provincia di Pisa, garantendo il benessere, il progresso e la sicurezza delle comunità del territorio". Lo ha detto, nel suo intervento alla festa per il 212o anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri, il comandante provinciale colonnello Ivan Boracchia, osservando che la collaborazione istituzionale ha dato anche frutti significativi: "I carabinieri della provincia di Pisa hanno perseguito 13.942 delitti, che costituiscono l’80,3% di tutti i reati denunciati in provincia. Questo dato rende l’idea del determinante lavoro che svolgiamo giorno e notte, per 365 giorni l’anno". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La festa dei carabinieri: "Presidio del territorio" perseguiti 13.942 delitti

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