la ferrari ora punta sul mugello arriva una foresteria di lusso regione sprint sulla strada 107

La Ferrari ha acquisito Villa Savelli, situata vicino al Mugello Circuit, come confermato dal sindaco di Scarperia e San Piero. La casa storica sarà trasformata in una foresteria di lusso. La Regione sta accelerando i lavori sulla strada 107, che collega il circuito alla zona circostante. La decisione riguarda la creazione di una struttura esclusiva dedicata al team e agli ospiti della casa automobilistica.

Firenze, 6 giugno 2026 – Il sindaco di Scarperia e San Piero lo conferma: la Ferrari ha acquistato Villa Savelli, nei pressi del Mugello Circuit come anticipato ieri da La Repubblica. La Villa era una struttura ricettiva, da tempo chiusa, ed è probabile che adesso si voglia farne una foresteria di alto livello, proprio a servizio dell’autodromo. Ma Federico Ignesti, più in generale, conferma l’interesse della Ferrari a investire sul potenziamento e il rinnovamento dell’impianto motoristico mugellano. L’indagine conoscitiva. “Ferrari ci ha chiesto – cosa sia previsto e consentito fare nell’area del circuito, in base agli attuali strumenti urbanistici – sottolinea Ignesti – Si vuole investire e innovare, a cominciare dal recupero di immobili, creazione di aree tecniche, e, in generale, migliorie strutturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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