La Federico II compie 802 anni | sette laureati illustri e omaggio alla Repubblica

L'università degli studi di Napoli Federico II ha celebrato i suoi 802 anni dalla fondazione con una cerimonia di conferimento del titolo di "Laureato Illustre" nell'aula magna storica. Sette ex studenti che si sono distinti in Italia e all'estero hanno ricevuto il riconoscimento, in una giornata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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