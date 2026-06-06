la famiglia di neroni ringrazia istituzioni e soccorritori

La famiglia di un uomo di 74 anni ha ringraziato le istituzioni e i soccorritori dopo aver trovato il corpo dell’anziano, che era scomparso due giorni prima nella zona. Le operazioni di ricerca sono durate tutto il tempo, coinvolgendo diverse squadre di soccorso. Il corpo è stato recuperato senza ulteriori complicazioni. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle circostanze della scomparsa o sul ritrovamento.

La famiglia di Rino Neroni, il 74enne rinvenuto senza vita dopo due giorni di ricerche nella zona di Centobuchi, ha scritto una lettera di ringraziamento al sindaco Sergio Loggi, in cui tra l’altro si legge: "Sentiamo il profondo dovere e il desiderio del cuore di rivolgere a Lei, e per Suo tramite a tutte le istituzioni, alle forze dell’ordine e ai soccorritori, il nostro più sentito e sincero ringraziamento. Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a Lei, Sindaco, per la sua presenza al nostro fianco, giorno e notte senza sosta, è stata una testimonianza di altissima umanità e senso del dovere che non dimenticheremo mai. Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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