Un’esperienza emozionante per fare del bene. Condensa questo, in poche parole, la corsa podistica di solidarietà che andrà in scena stasera al Parco di Monza: l’ Admo Run 2026. La corsa, organizzata da Admo (Associazione donatori midollo osseo) Lombardia, sarà l’occasione per sensibilizzare sull’importantissima attività promossa e organizzata dalla realtà associativa, facendo scoprire come funziona la donazione di midollo osseo e come iscriversi al registro dei donatori. Epicentro sarà l’Admo Village, in Cascina San Fedele, che aprirà alle 18. Qui sarà possibile ritirare il pacco gara ed effettuare il riscaldamento (dalle 20.30). E sarà ancora attiva la possibilità di iscriversi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La corsa benefica dell’Admo. Tutti assieme al Parco per donare il midollo osseo

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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