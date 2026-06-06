Una influencer ha indossato un blazer abbinato a shorts, creando un look estivo che sta attirando molta attenzione. La combinazione ha suscitato commenti sui social, dove molti si sono detti sorpresi dall’originalità. La scelta di outfit freschi e pratici per la stagione calda si sta diffondendo tra chi cerca soluzioni pratiche ma alla moda. La tendenza si distingue per l’equilibrio tra eleganza e comfort, sfidando l’idea che l’estate richieda solo capi leggeri e semplici.

L’estate è ormai arrivata e con lei il cambio dell’armadio che però spesso complici il caldo e il poco tempo per studiare il look ad hoc e in grado di stupire, si riduce a vestitini, jeans e t-shirt. Fortunatamente a darci quell’ispirazione di cui abbiamo tanto bisogno per dare vita ad outfit di tendenza ci sono i social e le influencer che fanno il “lavoro sporco” per noi sperimentando con gli abbinamenti, dunque a noi non resta che prendere spunto da loro. Tra le it-girl più interessanti che sfoderano look con il giusto mix di eleganza, comfort e animo effortless c’è Sophie Codegoni. La modella romagnola ha abbracciato in... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La combo blazer e shorts di Sophie Codegoni è il look estivo che non sapevi di desiderare e che ora vorrai indossare da mattina a sera

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