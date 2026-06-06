Gli Stati Uniti stanno considerando di acquistare navi da guerra costruite in Giappone e Corea del Sud, poiché la cantieristica nazionale non riesce a soddisfare le necessità. Le aziende dei due paesi asiatici hanno già conseguito ordini e contrattempi con le forze armate statunitensi. La decisione potrebbe portare a una maggiore dipendenza dall’estero per la fornitura di navi militari.

Gli Stati Uniti sono sulla soglia di una scelta epocale per quanto riguarda la cantieristica navale: affidarsi a Giappone e Corea del Sud per la costruzione delle navi da guerra da integrare nella U.S. Navy. Nel bilancio del Pentagono per il prossimo anno, compare infatti una richiesta di finanziamento di 1,85 miliardi di dollari che viene considerata non solo come uno studio di fattibilità, ma come un potenziale preludio a futuri acquisti di navi da guerra da cantieri navali alleati. Come riportato da USNI News, il Pentagono ha incaricato la U.S. Navy di valutare i cantieri navali e i progetti giapponesi e coreani per l’impiego nella flotta... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La cantieristica nazionale è un disastro, la marina Usa compra navi da Giappone e Corea del Sud

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The Navy Lost 129 Men In This Submarine — Then Classified The Only Recording Of Their Final Minutes

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