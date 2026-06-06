Jones è un possibile acquisto per l’Inter, che sta valutando l’operazione. La trattativa viene sostenuta anche da Federico Chiesa, che ha espresso apprezzamento per le qualità tecniche del giocatore. La società nerazzurra sta considerando l’opzione in vista della prossima sessione di mercato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui tempi dell’eventuale trasferimento. La trattativa resta aperta e in fase di valutazione.

di Stefano Cori Jones è un obiettivo di calciomercato dell’Inter, ad approvare la trattativa è Federico Chiesa. L’azzurro ne ha parlato a La Gazzetta. Tra gli obiettivi di calciomercato estivo dell’Inter c’è Curtis Jones. Centrocampista del Liverpool che sembrerebbe intenzionato a fare un’esperienza in Italia. A confermarlo è stato proprio un azzurro, ossia Federico Chiesa. L’ex Fiorentina e Juventus, reduce da una stagione non proprio esaltante con i Reds, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del suo compagno di squadra. CHIESA SU JONES – « Jones mi ha chiesto solo come si vive in Italia. Gli ho detto che si sta benissimo e il meteo è migliore di Liverpool, che a parte quello è un posto speciale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Jones all’Inter, Chiesa approva: «Davvero forte tecnicamente, fa bene l’Inter a pensarci»

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