Jasmine Carrisi e Haitam sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio a Milano. Il legame tra i due è nato sui social, dove hanno condiviso alcune immagini che hanno alimentato la loro frequentazione. Loredana, madre di Jasmine, avrebbe avuto un ruolo nel conoscere Haitam, ma non sono stati forniti dettagli specifici su come sia avvenuto. La coppia è stata vista in atteggiamenti affettuosi in città.

Come è nato il legame tra Jasmine e Haitam sui social?. Quale ruolo ha avuto Loredana nel conoscere il nuovo compagno?. Quando avverrà l'incontro tra Haitam e Al Bano?. Come influenzerà la distanza geografica la loro relazione quotidiana?.? In Breve Relazione nata tramite social media tra i due content creator.. Loredana ha già incontrato Haitam descrivendolo come educato.. Al Bano non ha ancora incontrato il nuovo fidanzato.. Incontri fisici avvenuti nei luoghi frequentati a Milano.. Jasmine Carrisi e Haitam ufficializzano la storia d’amore a Milano. Jasmine Carrisi e il nuovo compagno Haitam hanno confermato il legame sentimentale con un bacio pubblico avvenuto a Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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