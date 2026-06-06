italia ultima in europa per numero di laureati la classifica delle regioni peggiori

L’Italia continua a essere il fanalino di coda dell’Europa per numero di giovani laureati. A certificarlo è il nuovo report Istat su giovani e mercato del lavoro, pubblicato il 26 maggio 2026. I dati confermato un ritardo che ormai non può più essere definito episodico e differenze tra le varie aree del Paese sempre più marcate, tali da non riuscire più a garantire le stesse opportunità professionali e rendendo il luogo di residenza un fattore determinante per l’accesso al lavoro. Laureati in Italia e in Europa, numeri a confronto. Secondo il rapporto Istat, i giovani residenti in Itali a tra i 20 e i 34 anni sono 9 milioni e 101 mila. Di questi: Significa che appena un giovane su quattro arriva all’università e completa il percorso, mentre la media dell’Unione europea è superiore di 11,3 punti percentuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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