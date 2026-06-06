Italia-Turchia streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere VNL femminile

Da webmagazine24.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia affronta la Turchia nella Volleyball Nations League femminile, dopo aver vinto 3-0 contro la Bulgaria nella partita precedente. La gara sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e sarà disponibile anche in streaming gratuito. La partita si terrà in questa settimana e rappresenta uno degli incontri più difficili del primo turno del torneo.

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Dopo un avvio incoraggiante nella Volleyball Nations League femminile (successo per 3-0 sulla Bulgaria), l’Italia si prepara ad affrontare uno degli ostacoli più impegnativi della prima settimana: la Turchia. A Brasilia (questa sera, ore 20.30 italiane), va in scena una sfida che negli ultimi anni è diventata una delle grandi classiche del volley femminile internazionale,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Volley, Italia-Turchia: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Nations League femminile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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