Istruzione professionale il MIM chiarisce gli scrutini delle classi prime | elaborato obbligatorio con 6 in condotta

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota numero 1605, in cui vengono definiti i criteri per gli scrutini di fine anno delle classi prime. Tra le indicazioni, si specifica che per gli studenti delle scuole professionali è obbligatorio presentare un elaborato, e un voto di almeno 6 in condotta.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso la nota numero 1605, fornendo precisi chiarimenti sulle procedure degli scrutini di fine anno. In base alle previsioni contenute nel DPR 1352025, per le studentesse e gli studenti che ottengono una valutazione di sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe sospende il giudizio, rimandando l’espressione dell’ammissione alla classe successiva. In questa fase, i docenti assegnano la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. Questo testo deve svilupparsi attorno alle tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato la specifica valutazione comportamentale. La circolare sottolinea che la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’integrazione dello scrutinio finale, o un esito non positivo durante la fase di discussione, determinano la non ammissione alla classe successiva. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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