Istituti tecnici contestata la riforma | annunciato lo sciopero degli scrutini

Un flash mob organizzato da FLC Cgil e Cobas Scuola si è svolto ieri pomeriggio contro la riforma degli istituti tecnici. L'evento ha coinvolto insegnanti e studenti e mira a bloccare l'applicazione della riforma, prevista per settembre. Contestata dalla protesta, la riforma è al centro di un'azione di mobilitazione che si concentrerà anche sugli scrutini, con lo sciopero annunciato dagli organizzatori.

Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolto un flash mob organizzato da FLC Cgil e Cobas Scuola contro la riforma degli istituti tecnici proposta dal Ministro Valditara, con l'obiettivo di bloccarne l'applicazione prevista per settembre. La protesta ha denunciato il taglio delle discipline di base e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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