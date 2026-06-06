Una donna di 73 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava sulla strada. L’incidente è avvenuto durante una manovra del veicolo, che ha colpito la pedone poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale in codice rosso. All’inizio si temeva per la sua vita, ma le sue condizioni sono ancora da valutare.

Investita da un camion in fase di manovra, inizialmente si era temuto per la sua vita. Invece per fortuna, benché la prognosi resti riservata, sono stabili e non eccessivamente critiche le condizioni della donna di 73 anni che nella mattinata di ieri è rimasta vittima di un grave incidente a Settala, nella zona industriale del paese. Mentre camminava nel parcheggio della logistica Teklog, in via Fermi, nella frazione di Caleppio, l’anziana è stata urtata da un tir che in quel momento stava facendo manovra. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, in seguito al quale è scattato un massiccio intervento di soccorso. Sul posto, alle 10.48, si sono precipitati l’elicottero del 118, due auto mediche e un’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Investita dal camion in manovra: grave 73enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente sul lavoro, investito da un camion in retromarcia: morto il 24enne Carmine Albero

Notizie e thread social correlati

Torino, investita dal padre mentre fa manovra: muore una bambina di due anniUna bambina di due anni è deceduta dopo essere stata investita dal padre mentre faceva manovra.

Investita dal padre durante una manovra, Caterina muore a 22 mesi. La famiglia sceglie di donare gli organiUna bambina di 22 mesi è morta all’ospedale Salesi di Ancona dopo essere stata investita dal padre durante una manovra.

Temi più discussi: Investita dal camion in manovra: grave 73enne; VIDEO Travolta da un camion in manovra, 74enne lotta fra la vita e la morte; Bimba di 5 anni investita sulla ciclabile in corso Italia: portata al Gaslini; Donna di 74 anni investita nel milanese: gravi le sue condizioni -.

Investita dal camion in manovra: grave 73enneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Ciclista investita dal camion della nettezza urbana: 64enne deceduta in ospedaleL'incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 21 maggio, in via Prealpi, all'altezza del civico 28, a Rescalda, frazione di Rescaldina, nel Milanese ... fanpage.it