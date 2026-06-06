Inter il primo bilancio nerazzurro di Luis Enrique | tutti i numeri della prima stagione in Serie A

L’esterno destro ha contribuito alla squadra durante la prima stagione in Serie A, rispondendo presente in momenti di emergenza. Tuttavia, i numeri offensivi raccolti in questa prima annata sollevano interrogativi sul suo ruolo futuro nella squadra. La stagione rappresenta il primo bilancio nerazzurro per l’ex giocatore, che si trova ora a valutare il proprio contributo e le possibili evoluzioni del suo impiego. I dati disponibili evidenziano una stagione di adattamento e di valutazione delle sue prestazioni.

di Lorenzo Vezzaro L’esterno destro Luis Enrique ha risposto presente durante l’emergenza, ma i dati offensivi aprono al dibattito sul suo ruolo futuro. La prima stagione all’ Inter di Luis Enrique si è chiusa lasciando l’ambiente davanti a un bilancio in chiaroscuro. L’esterno non ha convinto pienamente nei panni del trascinatore, ma non ha nemmeno deluso le aspettative, offrendo un rendimento ordinato. Complice il grave infortunio di Denzel Dumfries, il giocatore si è ritrovato a coprire il ruolo di titolare per diversi mesi invernali, collezionando 30 presenze complessive e 18 maglie da titolare, per un totale di 1627 minuti passati sul terreno di gioco. Dal punto di vista della pulizia di gioco e della fase difensiva, il rendimento del calciatore è stato di buon livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

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