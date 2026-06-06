Integrazione e inclusione dai banchi di scuola | oltre 700 iscritti al Centro provinciale per l' istruzione degli adulti

Oltre 700 persone si sono iscritte al Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, che promuove l’integrazione e l’inclusione attraverso corsi di lingua e cultura italiana. La scuola funge da spazio di incontro e apprendimento, offrendo opportunità di cittadinanza attiva. L’obiettivo è facilitare la partecipazione degli adulti alla vita della comunità, rafforzando il senso di appartenenza e di partecipazione civica.

La scuola come luogo di incontro, apprendimento e cittadinanza attiva, dove la conoscenza della lingua e della cultura italiana diventa il primo passo verso una piena partecipazione alla vita della comunità. A Cesena esiste una realtà educativa che anno dopo anno si consolida come punto di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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