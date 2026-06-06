Lara Bracesco ha preso il comando dell’Inner Wheel Salerno Est per il nuovo anno sociale. La presidente ha annunciato che i tre pilastri principali saranno solidarietà, formazione e impegno sul territorio. Ha anche spiegato che, per evitare l’apparenza nel sociale, si concentrerà su azioni concrete e trasparenti, evitando iniziative che possano sembrare solo di facciata.

Quali sono i tre pilastri che guideranno il nuovo mandato sociale?. Come intende la nuova presidente evitare l'apparenza nel sociale?. Quali progetti concreti toccheranno la salute dei bambini a Pontecagnano?. Quale opera d'arte locale sarà oggetto del prossimo restauro?.? In Breve Progetto Adotta una Scuola: screening oculistici pediatrici presso la scuola Moscati di Pontecagnano.. Nuovo consiglio direttivo: Maria Naddeo Giordano vice presidente e Rosa Romeo Lupo segretaria.. Iniziative passate: restauro affresco della Maddalena nella Basilica di Santa Maria de Lama.. Collaborazioni interclub: sinergia con Rotary Club Picentia e Rotary Club Salerno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Ameve.eu - Inner Wheel Salerno Est: Lara Bracesco guida il nuovo anno sociale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salerno verso un nuovo modello di solidarietà: nasce il progetto dell’Ambulatorio Veterinario SocialeA Salerno è stato avviato un nuovo progetto volto a fornire assistenza veterinaria gratuita a animali in situazioni di vulnerabilità.

Fondazione Ruffilli: Mirco Coriaci guida il nuovo corso socialeLa Fondazione Ruffilli ha annunciato un cambio di direzione con l'ingresso di Mirco Coriaci come nuovo presidente.

Temi più discussi: La dottoressa Lara Bracesco nuova presidente del Club Inner Wheel Salerno Est.; Progetto Mare Nostrum: l'evento conclusivo a Palazzo di Città; I risultati del Progetto umanitario Kenya 2 del Rotary Club Salerno Est raccontati dalla dottoressa Rossella Cirillo.; Consiglio Comunale di Sarno sciolto per infiltrazioni.

La dottoressa Ornella Orlando è la nuova Presidente del Club Inner Wheel Salerno Est.La dottoressa Ornella Orlando, già medico specialistico ambulatoriale di oculistica presso l’ASL di Salerno, è la nuova presidente del Club Inner Wheel Salerno Est. Ha ricevuto il collare dalla ... gazzettadisalerno.it

CENA DI BENEFICENZA ORGANIZZATA DALL’INNER WHEEL SALERNO EST AL RISTORANTE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE L’ABBRACCIOBenvenuto a casa tua!. E’ il motto dell’Associazione l’Abbraccio-Onlus, che ha la sua sede in Via Fresa, 1, di fronte alla chiesa di San Leonardo, nell’edificio che sette anni fa ospitava una scuola ... gazzettadisalerno.it