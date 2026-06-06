Inghilterra-Nuova Zelanda | formazioni di amichevoli internazionali statistiche e anteprime canale TV streaming online in diretta e pronostici per la partita di riscaldamento della Coppa del Mondo FIFA 2026

L'incontro tra Inghilterra e Nuova Zelanda si svolgerà come partita di preparazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e sono disponibili statistiche e anteprime sulla sfida. La partita sarà trasmessa in diretta su canale TV e streaming online. Sono stati pubblicati anche pronostici e analisi sui possibili risultati della partita di riscaldamento.

2026-06-05 19:52:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: John Stones afferma che la prima amichevole pre-Coppa del Mondo dell’Inghilterra negli Stati Uniti sarà parte di una “progressione” quando affronterà la Nuova Zelanda, partecipante alla fase finale, a Tampa sabato. L’Inghilterra incontrerà la Costa Rica a Orlando quattro giorni dopo, poi affronterà la Croazia, avversaria familiare, nella prima partita del torneo il 17 giugno (21:00 BST). “Per noi ragazzi, è un’opportunità per abituarci l’un l’altro là fuori in campo, creare connessioni e portare avanti ciò che facciamo durante le settimane che precedono quelle prime partite fuori dal campo di allenamento”, ha detto Stones al canale ufficiale dell’Inghilterra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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