Ingerisce pesticida e finisce in ospedale

Un uomo di 86 anni è stato trovato privo di sensi nella sua casa a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca. Secondo quanto riferito, aveva ingerito una grande quantità di verderame, un pesticida utilizzato come fungicida. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono ancora da valutare.

E' stato trovato privo di sensi presso la sua abitazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, un 86enne dopo aver assunto una dose massiccia di verderame, potente funghicida. Il pesticida è stato ritrovato accanto all'uomo.L'allarme da un amico che non aveva più sue notizie. Arrivati i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Abandoned during a famine, she was taken in by a poor man—and blessings soon followed.

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