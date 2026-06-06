Durante la notte e fino all’alba, a Spello si stanno realizzando i tappeti e i quadri floreali per la tradizionale infiorata. L’evento si svolge in vista della processione del Corpus Domini, che attraverserà il percorso decorato. La manifestazione coinvolge artisti e volontari che lavorano alla creazione di composizioni di fiori lungo le vie del centro storico. La preparazione si inserisce nella lunga Notte dei Fiori, che celebra questa tradizione.

Tutto in una lunga, colorata e appassionante Notte dei Fiori. Spello celebra il momento più atteso e spettacolare della festa delle Infiorate con la realizzazione, tra stanotte e domani all’alba, del percorso di tappeti e quadri floreali destinato ad accogliere la processione del Corpus Domini. Dopo mesi di lavoro dedicati alla raccolta, alla preparazione dei fiori, alla progettazione dei bozzetti e all’organizzazione dell’evento, da questa sera quasi duemila persone saranno impegnate per 14 ore consecutive nella realizzazione delle infiorate utilizzando milioni di petali di 65 specie floreali per ricavare 90 diverse tonalità di colore. Domani, alle prime luci dell’alba, il centro storico offrirà ai visitatori un percorso floreale di alta qualità artistica e tecnica composto da 70 infiorate per oltre 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Infiorate a Spello La lunga Notte dei Fiori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’evento di Spello La magia delle Infiorate

Infiorate di Spello. Profumi e coloriLe infiorate di Spello sono uno degli eventi più noti dell'Umbria, attirando circa 50.

Temi più discussi: Spello. La Notte dei fiori e il Corpus Domini; Quasi 2.000 persone impegnate nella realizzazione delle infiorate di Spello; Infiorate a Spello La lunga Notte dei Fiori; Infiorate di Spello 2026: 48 ore di petali, arte e sapori.

Infiorate a Spello La lunga Notte dei FioriTutto in una lunga, colorata e appassionante Notte dei Fiori. Spello celebra il momento più atteso e spettacolare della festa delle Infiorate con la realizzazione, tra stanotte e domani all’alba, del ... lanazione.it

Quasi 2.000 persone impegnate nella realizzazione delle infiorate di Spello. Verranno utilizzati milioni di petali di 65 specie per 90 diverse tonalità di colore x.com

Spello. La Notte dei fiori e il Corpus DominiLe Infiorate di Spello entrano nel vivo con la Notte dei fiori, ma nel weekend del 6-7 giugno il programma è molto più vasto ... lavoce.it