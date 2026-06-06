Infiorata del Corpus Domini a Chieti | le modifiche alla viabilità

Notizia in breve

Domenica 7 giugno si svolge l’Infiorata del Corpus Domini a Chieti. I quadri floreali saranno realizzati lungo corso Marrucino durante la mattina. Dopo la messa delle 18 nella cattedrale di San Giustino, partirà la processione eucaristica che attraverserà piazza. La manifestazione comporta modifiche alla viabilità con divieti di sosta e deviazioni nel centro cittadino. La viabilità sarà regolarmente modificata per consentire l’evento.