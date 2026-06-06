Infiorata del Corpus Domini a Chieti | le modifiche alla viabilità
Domenica 7 giugno si svolge l’Infiorata del Corpus Domini a Chieti. I quadri floreali saranno realizzati lungo corso Marrucino durante la mattina. Dopo la messa delle 18 nella cattedrale di San Giustino, partirà la processione eucaristica che attraverserà piazza. La manifestazione comporta modifiche alla viabilità con divieti di sosta e deviazioni nel centro cittadino. La viabilità sarà regolarmente modificata per consentire l’evento.
Domenica 7 giugno torna a Chieti l'Infiorata del Corpus Domini: i quadri floreali saranno realizzati per tutta la mattinata lungo corso Marrucino e in serata, dopo la messa delle ore 18 che sarà celebrata nella cattedrale di San Giustino, partirà la processione eucaristica che attraverserà piazza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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