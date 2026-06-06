Infiorata a Pievepelago torna la magia | colori profumi e tappeti di fiori con oltre 25mila garofani

Notizia in breve

I 25mila garofani sono arrivati ieri a Pievepelago dal sud Italia, pronti per l’Infiorata del Corpus Domini di domenica. I fiori si aggiungono a quelli locali per creare tappeti colorati e profumati lungo le strade del paese. La manifestazione prevede l’allestimento di decorazioni floreali che coinvolgono artisti e volontari. L’evento si svolge ogni anno, attirando visitatori e appassionati di tradizioni popolari.