Infiorata a Pievepelago torna la magia | colori profumi e tappeti di fiori con oltre 25mila garofani
I 25mila garofani sono arrivati ieri a Pievepelago dal sud Italia, pronti per l’Infiorata del Corpus Domini di domenica. I fiori si aggiungono a quelli locali per creare tappeti colorati e profumati lungo le strade del paese. La manifestazione prevede l’allestimento di decorazioni floreali che coinvolgono artisti e volontari. L’evento si svolge ogni anno, attirando visitatori e appassionati di tradizioni popolari.
Pievepelago (Modena), 6 giugno 2026 – Sono giunti ieri a Pievepelago dal sud Italia i 25mila garofani che ‘rimpolperanno’ i fiori locali nella preparazione della tradizionale Infiorata del Corpus Domini in programma domenica. “Quest’anno – dicono gli infioratori - la festa cade dopo le anomalie meteo di maggio (.dalla neve al caldo estivo) che non aiutano coi fiori locali, così che per avere tutte i colori necessari useremo ben 25mila garofani reperiti in zone del centro-sud Italia. Grazie a tutti coloro che ci stanno sostenendo per migliorare questa tradizione che nel 2027 compirà i 100 anni ”. Dalla pace fino agli 800 anni dalla nascita di San Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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