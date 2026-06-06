Infermieri di Famiglia e Comunità al via il nuovo servizio dell' Ausl di Imola

Da bolognatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 15 giugno partirà il nuovo servizio di Infermiere di Famiglia e Comunità gestito dall'Ausl di Imola. Le figure professionali offriranno non solo assistenza sanitaria, ma anche ascolto, orientamento e attività di prevenzione. Il servizio mira a rafforzare il supporto sul territorio, coinvolgendo i cittadini in un percorso più vicino e continuo. La presenza degli infermieri di comunità si inserisce in un progetto volto a migliorare l’assistenza domiciliare.

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Non soltanto cure e prestazioni sanitarie, ma ascolto, orientamento, prevenzione e vicinanza. Dal prossimo 15 giugno l'Azienda Usl di Imola attiverà ufficialmente il nuovo servizio delle Infermiere e degli Infermieri di Famiglia e di Comunità (IFeC), una figura professionale destinata a diventare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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