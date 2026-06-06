Incidente per Barbara De Santi di UeD | Distesa sull’asfalto che è successo FOTO

Barbara De Santi è stata coinvolta in un incidente e si è trovata distesa sull’asfalto. La donna ha condiviso sui social le immagini di quel momento, senza fornire ulteriori dettagli sull’accaduto. La notizia si è diffusa rapidamente tra i follower, che hanno commentato preoccupati. Non sono stati resi noti altri particolari sulle cause o sulle conseguenze dell’incidente.

Barbara De Santi è stata vittima di un incidente in queste ore. La tanto discussa dama del Trono Over di Uomini e Donne ha condiviso con i suoi fan un momento decisamente poco piacevole che ha vissuto in queste ore. La donna ha subito una caduta che le ha provocato molto spavento. Attraverso i social, Barbara ha raccontato la dinamica dell’evento e ha spiegato anche come sta adesso. Barbara De Santi racconta l’incidente subito e svela come sta adesso. In queste ore, Barbara De Santi ha fatto preoccupare i suoi fan pubblicando una foto sul suo profilo Instagram nella quale ha mostrato le sue ginocchia fasciate. La donna ha esordito spiegando di essere caduta in strada e, successivamente, ha raccontato come sia accaduto il tutto. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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