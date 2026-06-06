Inaugurato il volo diretto Catania–Montreal | nuova connessione tra Sicilia e Canada

È stato inaugurato il volo diretto tra Catania e Montreal, operato da Air Canada. La rotta stagionale rappresenta una nuova connessione tra Sicilia e Canada, con il primo volo decollato recentemente. La rotta mira a facilitare i collegamenti tra i due territori e a incrementare i flussi turistici e commerciali. La compagnia aerea ha annunciato l’avvio della tratta senza fermate intermedie.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Debutta la nuova rotta stagionale. È ufficialmente decollato il primo volo diretto tra Catania e Montreal, segnando l’avvio di una nuova rotta internazionale operata da Air Canada. Il collegamento rappresenta una novità importante per la mobilità aerea della Sicilia orientale, che viene così collegata direttamente al Canada. La tratta sarà attiva come servizio stagionale con tre frequenze settimanali, programmate fino al 23 ottobre 2026, ampliando in modo significativo le opzioni di viaggio per passeggeri turistici e business. Il collegamento con il Nord America. Il nuovo volo è operato con il Boeing 787 Dreamliner, un aeromobile a lungo raggio progettato per garantire maggiore comfort ed efficienza sulle tratte intercontinentali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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