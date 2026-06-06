In mostra le opere di realismo sociale di Andrea Ghiselli
Apre al pubblico sabato 6 giugno alle 16, presso lo showroom "Linea Sebastiano" al Voltone della Molinella di Faenza, la mostra personale di Andrea Ghiselli. Si tratta di una ricerca grafica che l'artista ha sperimentato in questi ultimi anni, orientata verso un realismo sociale con scene di vita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Le opere in grafite di Francesc Sànchez Macias, tra Realismo e Surrealismo per scrutare le pieghe della realtà contemporaneaLe opere in grafite dell'artista combinano elementi di realismo e surrealismo, creando immagini che invitano a osservare aspetti della vita moderna.
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