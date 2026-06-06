In difesa degli anziani Dalle catture sul campo ai consigli anti-raggiro È guerra ai truffatori

Il comandante provinciale dei carabinieri di Como ha presentato un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno, evidenziando interventi di contrasto alle truffe agli anziani e iniziative di sensibilizzazione. Durante le celebrazioni per il 212° anniversario dell’Arma, ha sottolineato l’impegno delle forze dell’ordine nel proteggere le persone più vulnerabili, con operazioni sul campo e consigli per evitare raggiri. Nessun dettaglio sui numeri specifici o sui risultati ottenuti.

In "pochi numeri", il comandante provinciale dei carabinieri di Como, colonnello Francesco Falcone, alle celebrazioni per il 212° anniversario della Fondazione dell’Arma, ha restituito un quadro del lavoro svolto sul territorio nell’ultimo anno. Un totale di 19.383 servizi preventivi di pattuglie e la gestione del 91 per cento dei reati denunciati nell’intera provincia. "I reparti Carabinieri, Tenenza di Mariano Comense e le 28 stazioni – ha detto Falcone – hanno individuato i colpevoli nel 62 per cento dei casi, con 302 persone arrestate e 3.230 denunciate". Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani, "simbolo del legame e della condivisione dei valori tra l’Arma di oggi e le nuove generazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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