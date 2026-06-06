Imu Tari e multe | i Comuni decidono le regole per la rottamazione

Alcuni Comuni hanno stabilito regole diverse per la rottamazione di IMU, Tari e multe. Mentre alcuni hanno deciso di azzerare le sanzioni, altri hanno scelto di non applicare questa misura. La decisione viene presa dalle amministrazioni comunali, che possono modificare le modalità di pagamento e sanzioni in base alle proprie delibere. Non ci sono ancora regole uniformi a livello nazionale, e le scelte variano da città a città.

Come può il tuo Comune decidere se azzerare le sanzioni?. Quali città hanno già deciso di rifiutare la rottamazione?. Quando potrai presentare la domanda per pagare Imu e Tari?. Perché i debiti con l'Agenzia delle Entrate restano esclusi?.? In Breve Scadenza del 30 giugno 2026 per le delibere comunali sulle modalità di sanatoria.. Domande per modello preconfezionato tra 16 settembre e 31 ottobre 2026.. Pagamento unico entro 31 gennaio 2027 o rate fino a 54 scadenze bimestrali.. Torino permette estinzione crediti fino al 2020 in un arco di 36 mesi.. Rottamazione tributi locali: i Comuni decidono come sanare Imu, Tari e multe entro il 30 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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