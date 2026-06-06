Impianto rifiuti raee nel bene confiscato rinuncia al finanziamento della società in house

L'impianto di riciclo dei rifiuti elettronici nel bene confiscato 'Masseria Pratilli' non sarà realizzato. La società in house ha rinunciato al finanziamento previsto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e blocca i lavori già programmati. Nessun altro progetto è stato annunciato per quell'area. La rinuncia al finanziamento interrompe ogni attività legata alla realizzazione dell'impianto.

L’impianto di riciclo comunale dei Raee presso il bene confiscato ‘Masseria Pratilli’ non vedrà mai la luce. La società in house ‘Pignatario Patrimonio Srl’ ha rinunciato al finanziamento milionario per la realizzazione dell’opera. La vicendaCon delibera comunale nell’aprile 2023 il comune di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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