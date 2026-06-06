Settimana di sofferenza per il settore immobiliare europeo e ancora di più per quello italiano in attesa delle decisioni della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. A partire dalla prossima settimana le principali banche centrali occidentali si preparano infatti a un ciclo di riunioni cruciale, chiamate a rispondere alla crisi inflattiva generata dalla guerra in Medio Oriente con fondamentali divergenti e visibilità limitata. Le attese su BCE & Co.. La BCE dovrebbe alzare il tasso sui depositi dal 2,0% al 2,25% l’11 giugno in quello che ING definisce un “aumento precauzionale”. DWS prevede un aggiustamento graduale fino al 2,50% complessivo, con il passo successivo non prima di settembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Immobiliare europeo sotto pressione in attesa della BCE

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

5 Worst Places To Live In Ireland

Notizie e thread social correlati

BCE e PIL europeo sotto la lente: mercati in allerta per i dati USAGiovedì 30 aprile, i mercati osservano con attenzione i dati sul PIL europeo e statunitense, mentre la Banca centrale europea monitora attentamente...

Immobiliare: performance migliore del resto d’Europa nonostante attese BCELa settimana si apre con il settore immobiliare italiano che registra una performance superiore a quella del resto d’Europa, nonostante le attese...

Temi più discussi: Ci sono Paradisi fiscali in Europa? Cosa resta e cosa è cambiato; Ritorno del Lusso in Cina: consumi in ripresa nel 2026; Lotta per la casa: a Bologna movimenti e collettivi da tutta Europa; Garbe inaugura piattaforma logistica a Covo.

Borsa: Europa sotto pressione con l'escalation in Iran, Milano -2,08%Ancora una seduta sotto pressione per le Borse. Già un'indicazione era arrivata dall'Asia con le vendite che hanno piegato le Piazze di Giappone e Corea Sud, che insieme all'India, sono considerati i ... quotidiano.net

L’Europa sotto pressione per una serie di scelte crucialiLe dichiarazioni recenti dei leader europei dimostrano fino a che punto il continente sia sotto pressione in diversi ambiti cruciali. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha fatto presente che se al ... internazionale.it