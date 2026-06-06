Immobiliare europeo sotto pressione in attesa della BCE
Il settore immobiliare europeo sta attraversando una settimana difficile, con il comparto italiano che risente maggiormente dell’attesa delle decisioni sui tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea.
Settimana di sofferenza per il settore immobiliare europeo e ancora di più per quello italiano in attesa delle decisioni della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. A partire dalla prossima settimana le principali banche centrali occidentali si preparano infatti a un ciclo di riunioni cruciale, chiamate a rispondere alla crisi inflattiva generata dalla guerra in Medio Oriente con fondamentali divergenti e visibilità limitata. Le attese su BCE & Co.. La BCE dovrebbe alzare il tasso sui depositi dal 2,0% al 2,25% l’11 giugno in quello che ING definisce un “aumento precauzionale”. DWS prevede un aggiustamento graduale fino al 2,50% complessivo, con il passo successivo non prima di settembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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