Il tifo si fa sentire con forza, mentre i sostenitori tornano dall’estero per sostenere la squadra. Sono arrivati in numerosi, desiderosi di vivere le partite dal vivo e condividere momenti di passione. La presenza sugli spalti si fa più intensa, con bandiere e cori che riempiono lo stadio. La voglia di vivere l’atmosfera del calcio si traduce in un movimento di tifosi che si sposta per supportare la squadra.

Il piacere del ritorno in patria per provare a vivere emozioni uniche da raccontare negli anni futuri. Stavolta nessuno vuole davvero mancare, soprattutto chi non è riuscito a trovare il biglietto. Il grande momento che si appresta a vivere la città, in occasione della finalissima tra Ascoli e Union Brescia, ha prodotto un immane senso di nostalgia a chi è da sempre rimasto legato alle cento torri e ai colori del Picchio, anche se magari a volte la vita porta a doverti trasferire altrove per svariate ragioni. La giornata di domenica, al di là della partita che si disputerà al Del Duca con fischio d’avvio previsto alle 18, sarà un momento che tutti vorranno vivere con estremo orgoglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tifo si muove. Il ritorno dall’estero per tifare il Picchio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abbiamo risvegliato il nostro Potere. Secondo BOSS – Persona 4 Golden [03] | Gameplay 100%

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli, la società si muove per il dopo Conte: chieste informazioni e occhio all’incredibile ritorno!

Gli impegni del Picchio. Amichevoli per il Picchio: Giulianova e FossombroneIl team si prepara agli impegni di fine stagione con due partite amichevoli giocate a porte chiuse al Del Duca, contro le squadre di Giulianova e...