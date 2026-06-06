Il suo segreto? Sta bene a tutte e non annoia mai

Per la Primavera Estate 2026, il colore blu sarà protagonista con molteplici sfumature. Dalle tonalità più vivaci come il “notte” e il “carta da zucchero” a quelle più sobrie come l’“avio” e il “navy”, il blu si presenta come scelta versatile e adatta a ogni stile. La palette cromatica di questa stagione include quindi una vasta gamma di blu, che si adatta a look diversi e non passa mai di moda.

D all’“ elettrico ” al “notte”, dal carta da zucchero all’avio, fino al navy. Il colore blu nella Primavera Estate 2026 si mette in gioco con tutte le sue varianti cromatiche. Non solo. È rigoroso, spumeggiante, sensuale o maschile. E non stanca mai: forse perché riesce nell’impresa più difficile per un colore, essere sempre diverso restando allo stesso tempo fedele a sé stesso. Come abbinare i colori audaci: guida al color blocking Primavera-Estate 2026 X Leggi anche › Tutte amano il blazer blu. La giacca navy è la preferita delle It Girl Più morbido del nero, più raffinato del bianco ottico, meno prevedibile del beige, il blu attraversa le stagioni e le tendenze senza perdere di fascino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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