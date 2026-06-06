Il Sassuolo subito in casa della Dea Carnevali | Obiettivo? Migliorarci

di Stefano Fogliani SASSUOLO Si comincia con una trasferta difficile, a Bergamo, dove pure l’ultima volta si è vinto 3-0, subito dopo Ferragosto. Atalanta-Sassuolo apre la stagione dei neroverdi, disegnata ieri dal calendario sorteggiato presso il Teatro Regio di Parma, che ha poi srotolato le 38 giornate che scandiranno la stagione del Sassuolo, che si chiudono, a maggio con gli ‘altri’ nerazzurri, ovvero Sassuolo-Inter. Tra la ‘Dea’ con cui si comincia e i campioni d’Italia con cui si finisce c’è, beninteso, moltissimo altro. Curve e controcurve, insidie, doppie in casa (tra ottobre e novembre contro Lazio e Fiorentina, e poco dopo contro Genoa e Napoli, poi a marzo contro Cagliari e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Sassuolo, Carnevali prima della Juve: «Ecco come stanno i calciatori colpiti dalla pertosse. Berardi in Nazionale? Ci speravo ma conta solo una cosa»Prima della partita contro la Juventus, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha aggiornato sulla condizione dei calciatori...

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Calendario Serie A 2026/27, 3ª giornata (6 settembre 2026) Bologna-Sassuolo Cagliari-Lecce Fiorentina-Torino Frosinone-Venezia Genoa-Como INTER-NAPOLI Juventus-Milan Parma-Monza Roma-Atalanta Udinese-Lazio Subito 3 big match x.com

[DiMarzio] Per quanto riguarda il lavoro di allenatore del Milan, Arne Slot è stato definitivamente escluso, poiché non è interessato a tornare ad allenare subito e vuole riflettere attentamente sulla scelta del suo nuovo club. La ricerca dei Rossoneri è quindi anc reddit

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