Un gol segnato in appena undici secondi, considerato il “gol del secolo”, è stato realizzato durante i Mondiali del 1986. La rete ha portato la squadra argentina in vantaggio contro l’Inghilterra. La partita si è svolta in Messico, con il calcio come protagonista di un momento storico. La rete è stata segnata da un giocatore argentino, che ha dribblato diversi avversari prima di tirare in porta.

Undici secondi. È il tempo che impiega Diego Armando Maradona per segnare il ’gol del secolo’ contro l’Inghilterra ai Mondiali del 1986. Ma è anche il tempo in cui una vita può cambiare, un sogno può accendersi, un destino può prendere forma. Da questa intuizione nasce Undici secondi (20€, 304 pagine) il nuovo romanzo di Carlos Aletto, pubblicato da Edizioni Minerva nella traduzione di Fabrizio Gabrielli. Una storia di formazione, di amicizia e di riscatto che attraversa decenni e continenti, intrecciando realtà e immaginazione. Al centro, due ragazzi cresciuti in un quartiere povero dell’ Argentina, legati da una promessa: chi riuscirà a “salvarsi” tornerà a prendere l’altro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - IL ROMANZO. Due vite al limite, un sogno da accendere nel mito di Maradona

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