Il rispetto che educa Perché alcuni docenti continuano a perdere di vista la persona

Alcuni insegnanti continuano a dimenticare l’importanza di considerare la persona al centro dell’educazione. La scuola, che dovrebbe promuovere rispetto e ascolto, spesso utilizza parole come “rispetto” senza che queste vengano accompagnate da azioni concrete. La riflessione riguarda il modo in cui si comunicano valori fondamentali, rischiando di svuotare di senso concetti essenziali per il rapporto tra docenti e studenti.

Ci sono parole che la scuola pronuncia ogni giorno e che rischiano, proprio per questo, di perdere il loro significato più autentico. Inclusione, cittadinanza, competenze, personalizzazione, benessere, ascolto. Tra tutte, forse, la parola più importante è una delle meno citate: rispetto. Non esiste apprendimento autentico laddove uno studente viene umiliato. Non esiste crescita personale laddove il docente utilizza il sarcasmo come strumento di relazione. Non esiste scuola quando il giudizio sulla prestazione diventa giudizio sulla persona. A distanza di decenni dalle grandi riflessioni pedagogiche che hanno trasformato il modo di intendere l’insegnamento, sopravvivono ancora atteggiamenti che appartengono ad una stagione educativa ormai conclusa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Quando gli studenti picchiano i docenti: dove siamo arrivati

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