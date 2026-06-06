il progetto archeoalps sedici studenti al lavoro sul castello di caspoggio

Sedici studenti di architettura, ingegneria, archeologia, conservazione e storia dell’arte stanno lavorando sul recupero del castello di Caspoggio. La loro attività si svolge in una settimana di lavoro sul campo, con l’obiettivo di progettare interventi di restauro e valorizzazione dell’edificio medievale. Il progetto rientra nell’iniziativa ArcheoAlps, dedicata alla tutela e alla promozione dei beni storici della zona.

CASPOGGIO Sedici studenti salgono a Caspoggio per progettare il recupero del castello di Caspoggio. Una settimana di lavoro sul campo, sedici studenti provenienti da architettura, ingegneria, archeologia, conservazione e storia dell’arte e un castello medievale da restituire al territorio. Dall’8 al 13 giugno, Caspoggio ospita la summer school "Progettare il recupero del rudere archeologico", dedicata alla riqualificazione architettonica e paesaggistica del Castello di Caspoggio, sito immerso nel cuore della Valmalenco a pochi chilometri da Sondrio. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto Archeo Alps, finanziato dal programma... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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