Il professore dell’università di Bologna Fulvio Cammarano sta studiando un algoritmo per cambiare i risultati nel calcio Poco spettacolo? Diamo un punto a chi gioca meglio

Un professore dell’università di Bologna sta sviluppando un algoritmo per modificare i risultati delle partite di calcio. Jimmy Hill, nato a Londra nel 1928, è stato calciatore e manager, e per oltre trent’anni è stato uno dei principali commentatori e analisti televisivi nel Regno Unito.

Jimmy Hill, chi era costui? Londinese di Balham, classe 1928, già calciatore di Brentford e Fulham e manager del Coventry City, per tre decenni è stato uno dei principali presentatori e analisti calcistici sulle tv britanniche. Ebbene: a lui si deve una delle modifiche più rilevanti e impattanti del calcio inglese, perché fu proprio Hill a proporre il passaggio dai due ai tre punti per ogni vittoria, discusso e introdotto poi dalla Football Association nel 1981. In Italia sarebbero arrivati solo nel 1994 e, a oltre trent’anni di distanza da allora, dall’Università di Bologna è giunta, nelle scorse settimane, una suggestione molto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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