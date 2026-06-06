L’anniversario dell’Arma dei Carabinieri si è celebrato nei Chiostri di San Pietro, un complesso monumentale nel centro della città. L’evento ha sottolineato il ruolo di tutela della comunità svolto dai militari, con il Primo Tricolore esposto come simbolo di ringraziamento della città. I Chiostri, ricchi di arte e storia, sono stati scelti come sfondo per questa ricorrenza che evidenzia l’importanza del rapporto di prossimità tra i carabinieri e i cittadini.

A far da sfondo all’anniversario dell’Arma dei Carabinieri il complesso monumentale, tesoro di arte, storia e bellezza dei Chiostri di San Pietro, situati nel cuore della città, a significare l’importanza del valore di prossimità che i carabinieri intendono garantire ai cittadini. Quest’ultimi sono accorsi numerosi alla cerimonia, sintomo della fiducia nei confronti delle forze dell’ordine. Nel corso della commemorazione si è celebrato il coraggio delle donne e uomini dell’Arma, è stato suonato l’inno nazionale e il sindaco di Reggio Marco Massari ha conferito il Primo Tricolore, quale massimo riconoscimento civico della città ai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Primo Tricolore: "È il grazie della città a chi tutela la comunità"

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