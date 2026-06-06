Il nuovo ponte sul Serchio è stato intitolato a Giuseppe Ungaretti. Diverse personalità hanno sostenuto questa scelta, che richiama l’esperienza di guerra e la trasformazione della sofferenza in speranza e pace. L’intitolazione ha suscitato interesse tra le istituzioni e il pubblico, con commenti favorevoli alla memoria del poeta e alla sua relazione con il periodo bellico. Non sono stati segnalati altri interventi o contestazioni ufficiali riguardo alla denominazione.

Ancora tante personalità che sposano la causa dell’intestazione del nuovo ponte sul Serchio al poeta Giuseppe Ungaretti. Tra le ultime, vanno segnalate quelle dell’ex sindaco di Capannori Olivo Ghilarducci, di cui si legge in modo più dettagliato qui sotto, di Margherita Loi, di Nicoletta Ferrucci e dell’architetto Cristiana Ricci. Cresce dunque la adesione alla petizione nata per iniziativa dello scrittore e giornalista Vincenzo Pardini e che ha seguito i mesi di dibattito sul nome del nuovo ponte e sul percorso scelta dalla provincia di Lucca che ha coinvolto nella scuole per poi individuare una terzina sulla quale i lucchesi saranno chiamati ad esprimersi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Ponte in nome di Ungaretti “L’esperienza disumana in trincea trasformata in speranza e pace“

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