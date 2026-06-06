Le segreterie provinciali dei sindacati principali hanno aperto la serata con una sintesi della situazione attuale. Si evidenzia che l’aumento di lavastoviglie in uso coincide con una riduzione del numero di operai impiegati. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di questa dinamica, senza approfondire cause o soluzioni specifiche. La riunione ha avuto come obiettivo principale un quadro aggiornato sulla relazione tra tecnologia e forza lavoro nel settore.

In apertura di serata, i segretari provinciali delle principali sigle sindacali hanno fatto il punto della situazione. Andrea Torti (Fiom) ha spiegato perché all’annuncio dei tagli si sono immediatamente interrotte le trattative con l’azienda e di come la vertenza Electrolux vada ben oltre la questione singola di un gruppo di produzione. "Qui c’è in ballo una questione molto più grande di futuro industriale in Europa e in Italia, perché se non li produce Electrolux gli elettrodomestici in Italia chi li deve produrre? Se facciamo fuggire la produzione di elettrodomestici come già abbiamo fatto con il settore dell’automotive, il problema è enorme non solo per i lavoratori della Electrolux". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il paradosso. Più lavastoviglie e meno operai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il trucco dello strofinaccio nella lavastoviglie: a cosa serve e perché non potrai più farne a menoIn cucina, ci sono piccoli gesti che spesso vengono dati per scontati, ma che in realtà possono influire molto sulla pulizia e sulla cura degli...

Abbiamo più consapevolezza ma meno leggerezza: il nostro paradossoOggi conosciamo meglio le emozioni e i segnali di allarme nelle relazioni grazie all’uso di internet e dei social media, che ci permettono di...

3 Errori con la Lavastoviglie: Come Evitarli per una Pulizia PerfettaQuesto articolo esplora i 3 errori con la lavastoviglie più frequenti che impediscono una corretta disinfezione e igiene delle stoviglie. Scoprirai come questi sbagli influiscono sulla rimozione di ... microbiologiaitalia.it

Basilicata, il paradosso dei carburanti: benzina più cara nonostante il petrolioVivere in una delle principali regioni petrolifere italiane e pagare il carburante più caro del Paese: è questo il paradosso che riguarda la Basilicata. Nonostante venga definita il Texas italiano, ... blitzquotidiano.it