A Firenzuola sono stati aperti dei mini appartamenti dedicati agli anziani. Il nuovo servizio è stato inaugurato di recente e offre alloggi più piccoli e accessibili per le persone over 65. La struttura mira a garantire maggiore autonomia e supporto abitativo. I mini appartamenti sono dotati di servizi di assistenza e spazi condivisi. Il progetto si inserisce in un piano di sviluppo residenziale dedicato alle esigenze della popolazione anziana.

A Firenzuola c’è un nuovo servizio per gli anziani. È stato inaugurato di recente, dal presidente della Società della Salute Mugello Leonardo Romagnoli, insieme al sindaco Giampaolo Buti, e con loro c’erano anche il direttore della SdS Marco Brintazzoli, il consigliere delegato firenzuolino Angelo Di Meo e il funzionario comunale Ambra Franchini. Si tratta della ristrutturazione e dell’arredo di due miniappartamenti in via di Riobarondoli, - nei pressi degli ambulatori Asl, già costruiti 15 anni fa dal Comune e ora sistemati grazie al finanziamento dell’ Unione Europea, con fondi del Pnrr. E destinati agli anziani. Le due abitazioni sono già occupate, e al momento ospitano tre anziani, una coppia e un anziano solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo modello di autonomia. Ecco i mini appartamenti per anziani

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