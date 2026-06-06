Il neo primo cittadino Valentina Luise | Vi presento la mia nuova squadra
Valentina Luise, eletta sindaco di Albignasego con il 72% dei voti, ha presentato ufficialmente la sua nuova squadra. La cerimonia si è svolta nel municipio, dove ha illustrato i nomi dei membri scelti per il suo staff. La candidata ha ringraziato i cittadini per la fiducia e ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per la gestione amministrativa. La presentazione si è conclusa con un breve discorso di impegno pubblico.
Con il 72% dei voti espressi dai cittadini di Albignasego, Valentina Luise è stata eletta sindaco del Comune alle elezioni del 24 e 25 maggio scorsi. A pochi giorni dalla proclamazione, il primo cittadino ha provveduto alla nomina della giunta comunale e all'attribuzione degli incarichi speciali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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