Il neo primo cittadino Valentina Luise | Vi presento la mia nuova squadra

Notizia in breve

Valentina Luise, eletta sindaco di Albignasego con il 72% dei voti, ha presentato ufficialmente la sua nuova squadra. La cerimonia si è svolta nel municipio, dove ha illustrato i nomi dei membri scelti per il suo staff. La candidata ha ringraziato i cittadini per la fiducia e ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per la gestione amministrativa. La presentazione si è conclusa con un breve discorso di impegno pubblico.