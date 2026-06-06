Il Manfredonia riparte da Michele Spinelli
Il club di Manfredonia ha annunciato che Michele Spinelli continuerà a vestire la maglia anche nella prossima stagione. La notizia è stata comunicata senza conferma ufficiale, ma la firma è praticamente conclusa. Spinelli, centrocampista, rimane in squadra dopo aver già giocato con il club nella stagione corrente. La società non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma si attende l’annuncio ufficiale a breve.
Manca solo l’ufficialità: Michele Spinelli giocherà anche nella prossima stagione a Manfredonia. L’accordo è stato trovato e Ciaramella avrà in rosa un forte difensore di sicuro affidamento. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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