il manfredonia riparte da michele spinelli

Notizia in breve

Il club di Manfredonia ha annunciato che Michele Spinelli continuerà a vestire la maglia anche nella prossima stagione. La notizia è stata comunicata senza conferma ufficiale, ma la firma è praticamente conclusa. Spinelli, centrocampista, rimane in squadra dopo aver già giocato con il club nella stagione corrente. La società non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma si attende l’annuncio ufficiale a breve.