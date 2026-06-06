Il Lions Club Portomaggiore San Giorgio ha donato due dispositivi alla Medicina di gruppo della Casa della Comunità di Portomaggiore e Ostellato, del valore complessivo di 2.000 euro. Si tratta di un defibrillatore e di un aspiratore otorinolaringoiatrico. La donazione è stata effettuata per migliorare le attrezzature disponibili per i servizi sanitari locali.

Un defibrillatore e un aspiratore otorinolaringoiatrico sono stati messi a disposizione della Medicina di gruppo della Casa della Comunità di Portomaggiore e Ostellato, grazie alla donazione promossa dal Lions Club Portomaggiore San Giorgio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl service. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Temi più discussi: Il Lions Club dona due dispositivi dal valore di 2mila euro alla Medicina di gruppo; Il Lions Club Rieti Host dona un defibrillatore all’IIS Carlo Jucci; Ospedale di Ciriè: il Lions Club D’Oria dona un monitor multiparametrico alla Cardiologia; Lions: Smile for Children.

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