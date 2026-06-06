Il lago di Scanno ottiene le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, insieme a 29 altre località italiane. Tra queste, 20 sono località di mare e 10 di laghi. La certificazione riconosce le località che rispettano criteri di qualità ambientale e sostenibilità. La zona di Rocca San Giovanni riceve punti anche per il mare. La lista include località di diverse regioni italiane, con un totale di 30 località premiate.

Sono 30 le località italiane (20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi) dove sventolano le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pollica regina d'Italia: al Cilento le "Cinque Vele" per il mare più sostenibile

Sardegna regina del mare: 6 località vincono le Cinque Vele 2026Sei località della Sardegna hanno ottenuto le Cinque Vele 2026, riconoscimento assegnato alle mete turistiche più apprezzate.

Temi più discussi: Il lago di Scanno conquista le 5 vele di Legambiente e Touring club italiano; Il mare più bello, Pollica regina delle Cinque Vele 2026; Il lago di Scanno conquista le 'Cinque Vele', punti anche per il mare di Rocca San Giovanni; Il mare di Pollica e il lago di Molveno: la classifica 2026 delle località più belle e sostenibili d'Italia, premiate con le Cinque Vele.

CENTROABRUZZONEWS: IL LAGO DI SCANNO CONQUISTA LE CINQUE VELE DI LE... centroabruzzonews.com/2026/06/il-lag… x.com

Il Lago di Scanno conquista le 'Cinque Vele' di Legambiente e Touring ClubPer la sua attrattività turistica e la gestione sostenibile, il lago di Scanno conquista le Cinque Vele assegnate da Legambiente e Touring Club Italiano. (ANSA) ... ansa.it

Cinque Vele Legambiente-Touring Club. A Pollica il mare migliore d’Italia. Sardegna domina la top 10Svelate le trenta località (venti marine, dieci lacustri) che hanno ottenuto il riconoscimento del Mare più bello. La perla del Parco del Cilento guadagna ... repubblica.it