Il gruppo De Cecco acquisisce l' intero capitale sociale di RossoGargano
Il gruppo Fratelli De Cecco ha annunciato di aver raggiunto un accordo vincolante per acquistare l’intero capitale sociale di RossoGargano. La transazione prevede il trasferimento completo delle quote della società, senza dettagli sui termini economici. L’operazione si inserisce nell’ambito delle strategie di espansione del gruppo, che punta a consolidare la propria presenza nel settore. Nessuna comunicazione è stata fornita su eventuali modifiche operative o future integrazioni.
Il gruppo Fratelli De Cecco ha annunciato un accordo vincolante con i soci di RossoGargano per l'acquisizione dell'intero capitale sociale. Si tratta di una società consortile di Foggia, che svolge attraverso il coordinamento di diverse fasi delle attività dei propri consorziati – attività di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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